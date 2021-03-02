DxOMark всё, сдулся — грядет новый супертест камерофонов
DxOMark уже не тот.
После тестирования Galaxy S21 Ultra экспертами DxOMark, которые оценили его всего на 121 балл и поставили на 17 место, в сети появилось множество гневных постов, в которых фанаты Samsung негодуют. Некоторые называют специалистов главного бенчмарка камерофонов продажными. Другие же сетуют на их субъективность. В общем запрос на новый бенчмарк есть.
И в скором времени он вполне может появиться. Запустить его собираются китайцы. Лаборатория Taier (основана в 1981 году, следит за качеством гаджетов в КНР) в скором времени запустит CTMark, аналог DxOMark, который должен быть более честным и объективным.
Что же, ждем!
- iPhone 11 и 11 Pro Max все еще отличные камерофоны — в рейтинге DxOMark смартфоны поднялись до 21 и 11 позиций
- iPhone 12 снимает сильно хуже, чем 12 Pro и 12 Pro Max — у него лишь 13 место в рейтинге DxOMark
- Липовый рейтинг камер. DxOMark берет огромные деньги за продажные обзоры смартфонов
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