DxOMark всё, сдулся — грядет новый супертест камерофонов

DxOMark уже не тот.

После тестирования Galaxy S21 Ultra экспертами DxOMark, которые оценили его всего на 121 балл и поставили на 17 место, в сети появилось множество гневных постов, в которых фанаты Samsung негодуют. Некоторые называют специалистов главного бенчмарка камерофонов продажными. Другие же сетуют на их субъективность. В общем запрос на новый бенчмарк есть.

И в скором времени он вполне может появиться. Запустить его собираются китайцы. Лаборатория Taier (основана в 1981 году, следит за качеством гаджетов в КНР) в скором времени запустит CTMark, аналог DxOMark, который должен быть более честным и объективным.

Что же, ждем!

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