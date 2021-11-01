Дюжина крутых вещей с Алиэкспресс по выгодной цене

12 выгодных предложений.

Всем привет! Внимательные читатели наверняка заметили, что на нашем сайте стало увеличиваться количество тем-подборок с Алиэкспресс. Связано это с приближающейся ежегодной большой распродажей 11.11 на AliExpress. Эту дату еще называют Всемирным Днем Шоппинга или Днем Холостяка. Дата 11 ноября или 11.11 состоит из одних единичек и символично показывает одиноких и не состоящих в паре людей. Этот праздник шоппинга пришел к нам их Китая (как и сам Алиэкспресс) и с каждым годом набирает известность и популярность в среде россиян. На самом деле вполне заслуженно. Ведь 11 ноября на Алиэкспресс будут самые настоящие скидки, а не “хитроскидки“, когда на полках магазинов у товаров рисуют якобы завышенные и перечеркнутые ценники, но на самом деле цена товара даже и не опускалась. На Алиэкспресс все по настоящему.

Чтобы сэкономить на Алиэкспресс-распродаже, лучше всего наполнить корзину товарами заранее тк сама распродажа длится всего один день с 11:00 11 ноября по 11:00 12 ноября. Скидки, конечно, далеко не на все товары, а только помеченные красным 11.11 на желтом фоне. Никто не дает гарантии, что акционные скидочные товары не закончатся в первые часы распродажи, как это часто бывает с наиболее ходовыми и востребованными вещами на Али. Поэтому корзину товаров лучше наполнять заранее, а оплачивать с самого начала распродажи 11 ноября с 11 утра по московскому времени.

А теперь переходим к дюжине вещичек с Алиэкспресс, которые 11 ноября будут продаваться по более низким ценам чем те, что указаны сейчас.

1. Подсветка с сенсором движения

Цена: от 440 рублей.

Светодиодная лента со встроенным сенсором движения. Ленту можно прикрепить на пол или на стену в шкафу для подсветки. Например, выходите ночью в туалет, а в коридоре автоматически включается подсветка на полу. Это лента зафиксировала ваше движение и включила свет. Покупатели также используют ленту в шкафах, для подсветки.

2. Новогодние наволочки для подушек

Цена: от 120 рублей.

Также можно купить праздничные наволочки для подушек, чтобы дополнительно украсить дом. Наволочки имеют размер 45×45 см. Они выполнены на 40% из льна, на 30% из хлопка и на 30% из полиэстера. Конечно, не 100% хлопок, но цена приятная.

3. Чехлы с подогревом в машину

Цена: 662 рубля.

Чехлы с подогревом для автомобильных кресел. Чехлы универсальные, подходят для любого автомобиля. Питаются от прикуривателя. Кабель питания уплотненный, так легко не порвется. На кабеле имеется пульт управления, который дает возможность гибко регулировать подогрев.

4. Подсветка для унитаза

Цена: 233 рубля.

Обновленная модель подсветки для унитаза. Крепится под ободок и подсвечивает унитаз одним из 8 цветов. В подсветку встроен индикатор движения. Благодаря этому подсветка автоматически активируется, как только обнаружит рядом с собой движение. Больше не придется включать яркий свет, если вдруг проснулись ночью.

5. Подсветка для улучшения фото на смартфон

Цена: 78 рублей.

Хотите сильно улучшить качество фото на смартфон, включая селфи? Используйте специальную подсветку, которая крепится на корпус смартфона. Ее суть проста — она мягко подсвечивает объект съемки рассеянным светом. За счет этого детализация снимков увеличивается значительно.

6. Зимняя маска

Цена: 74 рубля.

Маска для любой зимней активности. Согревает шею и лицо, но имеет прорези для дыхания, поэтому в маске действительно удобно. Классная покупка для лыжников, сноубордистов, любителей страйкбола и людей с прочими зимними занятиями спортом.

7. Внешний аккумулятор от Hoco на 10 000 мАч

Цена: от 890 рублей (скидка 20%)

Качественный, стильный и не слишком дорогой внешний аккумулятор для смартфонов. Подойдет для большинства современных моделей, как под управлением iOS, так и для гаджетов, работающих на Android. Выполнен из огнестойкого материала, комплектуется стильным ремешком.

8. Кофемашина R2-D2

Цена: от 1467 рублей (скидка 16%)

Настоящая находка для всех фанатов «Звездных Войн» — компактная кофе-машина высотой 24 см в форм-факторе знаменитого робота R2-D2. Весит менее 1 кг, емкость — 960 мл. Подойдет и для дома и для небольшого офиса. Настроение такой робот-кофемашина поднимет совершенно точно.

9. Автомобильный видеорегистратор на 3 камеры от E-ACE

Цена: от 1400 рублей (скидка 70%)

Видеорегистратор для машины, который оснащается сразу тремя камерами — таким образом, снимать происходящее можно и спереди, и сзади и в салоне. Фронтальная камера ведет съемку в разрешении 1920 на 1080, задняя и внутренняя — 640 на 480. Имеется возможность посмотреть все записи прямо на самом устройстве.

10. Черный зонт-катана от Hhyukimi Brand

Цена: от 730 рублей (скидка 42%)

Прочный черный зонт, который одинаково хорошо защищает, как от дождя, так и от солнечных лучей. В сложенном виде выглядит точь-в-точь как японская катана. В своих отзывах покупатели обращают внимание не только на оригинальный дизайн, но и на высокое качество материалов — зонт крепкий, не сломается даже при сильном ветре.

11. Нарезатель мяса от JIQI

Цена: от 865 рублей (скидка 10%)

Качественный, прочный и очень острый нарезатель для мяса из нержавеющей стали. Позволяет нарезать даже замороженное мясо. В комплекте есть дополнительное лезвие ножа. Также подойдет для нарезки твердых овощей.

12. Универсальный штатив для фотоаппарата от Zomei

Цена: от 2090 рублей (скидка 45%)

Легкий и универсальный штатив Zomei Z666 для фотоаппаратов. Позволяет установить камеру, как для ландшафтной, так и для портретной съемки. Также с ним можно снимать панорамы благодаря поворотной функции на 360 градусов. Весит чуть более 1 килограмма, в сложенном виде имеет крайне небольшие габариты, так что такой штатив легко носить с собой. Поставляется в комплекте с прочным чехлом.

Вот, что еще интересного мы нашли на Алиэкспресс:

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