Джейлбрейк iPhone 13 Pro и iOS 15 занял всего 1 секунду

Вот так быстро!

На четвертом Глобальном конкурсе по кибербезопасности Tianfu Cup 2021 эксперты из PangU Lab первыми в мире сумели выполнить джейлбрейк Айфон 13 Про с iOS 15 удаленно. За это они получат приз в размере $300 000 (более 20 миллионов рублей).

Специалисты сумели заполучить полный доступ к смартфону (данные о пользователе, полный доступ ко всем фото, ПО и возможность стирать информации с девайса).. Процесс взлома занял всего секунду!

Как им это удалось? Хакеры использовали сразу несколько обнаруженных ранее уязвимостей операционной системы iOS 15. Это, например, дыра в безопасности браузера Safari. Пользователю достаточно перейти по вредоносной ссылке, чтобы открыть для злоумышленников «дверь» в свой смартфон.

К слову, ранее PangU Lab создавала джейлбрейки для айфонов, начиная с Айфон 4 и iOS 7.

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