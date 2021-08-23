Джейлбрейк Taurine для iOS 14 стал лучше
И снова джейлбрейк.
Фанатов взлома айфонов по-прежнему много. Нет, джейлбрейк уже не так популярен, как раньше, но желающих расширить функционал iPhone все еще хватает. И вот специально для них энтузиасты из Odyssey Team улучшить джейлбрейк iOS 14. Речь об известном Taurine.
Ранее те, кто его ставили, сталкивались с огромной бедой — потерей всех данных. Айфон удалял информацию, что называется в ноль!
Теперь же, после важного апдейта, таких проблем нет. Taurine работает четко, стабильно, быстро и без последствий для информации пользователя.
Есть и безопасный режим, обходящий защиту iOS (так, на всякий случай).
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