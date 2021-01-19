Джобса увековечат в Национальном саду американских героев
Один из последних указов Трампа.
Президент Дональд Трамп покидает пост. Однако перед уходом он подписал интересный документ.
Политик дал разрешение на строительство Национального сада американских героев. Делается это в честь легенд прошлого США. Одной из них станет Стив Джобс.
В память о жизни и работе Джобса возведут статую. Аналогичных почестей удостоятся Никола Тесла, Уолт Дисней, Мартин Лютер Кинг-младший, Роза Паркс, Эмили Дикинсон, Майлз Дэвис, Арета Франклин, Джон Уэйн и другие.
Их вклад в историю страны незаменим. Они воплощают американский дух смелости и неповиновения, мастерства и приключений, отваги и уверенности, верности и любви.
Где построят сад – информации нет. Работы должны завершиться к 250-летию провозглашения Декларации независимости. То есть – к 4 июля 2026 года.
Источник: macrumors.com
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.