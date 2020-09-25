E-legion запустила лабораторию искусственного интеллекта

И наглядно покажет всем бизнесменам, зачем им нужен или не нужен ИИ.

Компания E-legion выпустила видеоролик на You-Tube в котором рассказывают о запуске лаборатории ИИ.

Артем Михайлов, генеральный директор компании E-legion, и Дмитрий Завалишин, генеральный директор ГК DZ Systems обсудили, как сейчас обстоят дела у бизнеса, как предприниматели взаимодействуют с искусственным интеллектом и что сделала E-legion, чтобы сделать всю эту историю более эффективной.



Артем рассказал, что компания в принципе то занималась разработкой мобильных решений и получала немало запросов на искусственный интеллект. Но конкретно никто из заказчиков толком не понимал, что это такое и зачем. «Тема хайповая, но никому не понятная» – объясняет Михайлов.

Теперь компания E-legion открывает свою лабораторию ИИ в консультационном экспериментальном формате. Заказчик приходит с бизнес-задачей и в лаборатории решается вопрос, как эту бизнес-задачу решить, как внедрить искусственный интеллект или же компания отказывается от задачи, вежливо сославшись на то, что искусственный интеллект нужен все-таки не везде.

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