elago представила док-станцию MagSafe для iPhone 12 и Apple Watch

Удобно и недорого.

Нравится технология MagSafe? Тогда обратите внимание на гаджет elago MS. Он создан компанией elago и радует низкой ценой.

elago MS – это компактная док-станция для iPhone 12 (и других смартфонов с беспроводной зарядкой).

Айфон располагается на левой стороне. Справа есть небольшое углубление – для ключей, кошелька и прочих мелочей. Содержимое карманов всегда на виду.

На Amazon за elago MS просят $22,99. Хочется большего? Есть версия с поддержкой Apple Watch за $25,99. Часы кладут рядом с iPhone.

Зарядка MagSafe в комплект не входит. Она покупается и подключается отдельно. Напомним, в России устройство продается за 3 990 рублей.

Источник: imore.com

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