Емкость аккумуляторов iPhone — от iPhone 7 до iPhone 12

Какой айфон «дольше»?

Емкость аккумуляторов своих смартфонов Apple традиционно не называет. Максимум, на что мы можем рассчитывать, это указание время работы айфонов на официальном сайте.

Но энтузиасты разбирают гаджеты, смотрят на батареи. Пытливые пользователи также порой находят информацию об источниках питания iPhone в базах данных различных регуляторов.

Вывод — вскоре после выпуска устройств мы знаем, какая именно батарея находится в том или ином айфоне.

Сегодня «Блоха» называет емкость аккумуляторов всех актуальных iPhone — от модельного ряда iPhone 7 и до новейшей серии iPhone 12. Ну и, конечно, расскажем, как долго они работают.

Емкость аккумуляторов айфонов

Время работы iPhone

А что же по части автономной работы? Сколько айфоны продержатся при просмотре видео и при прослушивании аудио? Рассказываем (первая цифра видео, вторая — аудио):

iPhone 7 — 13 и 40 часов;

iPhone 7 Plus — 14 и 60 часов;

iPhone 8 — 13 и 40 часов;

iPhone 8 Plus — 14 и 60 часов;

iPhone X — 13 и 60 часов;

iPhone XR — 16 и 65 часов;

iPhone XS — 14 и 60 часов;

iPhone XS Max — 15 и 65 часов;

iPhone 11 — 17 и 65 часов;

iPhone 11 Pro — 18 и 65 часов;

iPhone 11 Pro Max — 20 и 80 часов;

iPhone SE (2020) — 13 и 40 часов;

iPhone 12 mini — 15 и 50 часов;

iPhone 12 — 17 и 65 часов;

iPhone 12 Pro — 17 и 65 часов;

iPhone 12 Pro Max — 20 и 80 часов.

Таким образом, вырисовывается общая картина и топ самых долгоиграющих айфонов (а также аутсайдеров).

Лидеры автономности: «лопаты» iPhone 11 Pro Max и iPhone 12 Pro Max;

Серебряный призер: iPhone 11 Pro;

Бронза: iPhone 11, iPhone 12 Pro, iPhone 12;

Четвертая позиция: iPhone XR;

Пятое место: iPhone XS Max;

Шестая строчка: iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone XS;

Седьмая позиция: iPhone X;

Восьмое место: iPhone 12 mini;

В конце списка: iPhone SE 2, iPhone 8 и iPhone 7.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)