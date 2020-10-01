EMUI 11: особое внимание Huawei к мнению российских пользователей

Готовимся к скорому переходу на HarmonyOS.

Недавно была представлена новая версия фирменной оболочки от Huawei – EMUI 11. Примечательно, что все мировые производители сейчас делают свои надстройки над «голым» андроид 11, но из-за американских санкций техногигант не может использовать эту версию открытой ОС. Вместо этого новые фишки 11-ого робота приходится добавлять в прошивку, основанную на Android Q. Конечно, это полумера перед переходом на собственную HarmonyOS, но этот шаг необходим, потому что свежее ПО – залог лояльности клиентов и притока новых покупателей.

Beta-тест этой сборки лаунчера проходит в таких странах, как Россия, Германия, Турция и Великобритания. Такое внимание российским пользователем оказано не с проста, по данным Коммерсанта в 2020 году Huawei заняла в России 40% рынка новых смартфонов, даже непотопляемый Samsung убедил лишь 26% покупателей новых смартфонов сделать выбор в сторону именно южнокорейских телефонов. Сейчас Beta-тесттрование доступно обладателям таких моделей от Huawei: P40, P40 Pro и Mate30 Pro.

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