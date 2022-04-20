EMUI 12 — какие устройства поддерживает и когда будет в России

Список смартфонов и даты получения EMUI 12.

Компания HUAWEI разработала план раздачи прошивки EMUI 12 для смартфонов под своим брендом на территории России и Центральной Азии.

Какие смартфоны и когда получат EMUI 12

Huawei Mate 40 Pro: уже (в конце января 2022)

Huawei P40 Pro+: уже (в конце февраля 2022)

Huawei Mate Xs: уже (в конце февраля 2022)

Huawei Mate 30 Pro: уже (в конце февраля 2022)

Huawei P40 Pro: уже (в середине февраля 2022)

Huawei P40: уже (в конце февраля 2022)

Huawei P40 Lite: уже (в начале марта 2022)

Huawei P30: частично доступна (с конца марта 2022)

Huawei P30 Pro: частично доступна (с конца марта 2022)

Huawei Mate 20: ожидается (в конце апреля 2022)

Huawei Mate 20 Pro: ожидается (в конце апреля 2022)

Huawei Mate 20 RS Porsche Design: ожидается (в конце апреля 2022)

Huawei Nova 5T: ожидается (в конце апреля 2022)

Таким образом до конца апреля 2022 все смартфоны HUAWEI в России и Центральной Азии получат обновленную прошивку EMUI 12.

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