Эпоха смартфонов — от 2010 до 2021

Удивительно, как быстро летит время.

Казалось бы, только недавно мы все пользовались кнопочными мобильными телефонами, передавали музыку по ИК-порту и радовались новой версии Opera Mobile, а уже сейчас не можем представить свою жизнь без смартфона в кармане.

Это чудо инженерной мысли уже давно стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и заменяет собою не только другие гаджеты, но и целые профессии, присущие человеку. И давайте начистоту: вы действительно скучаете по временам без смартфонов?

Просто представьте на секунду: вы прямо сейчас в одночасье лишаетесь уже ставших привычными вещей – никаких мессенджеров, банковских приложений, навигаторов, смешных тиктоков – ничего. У вас в руках оказывается маленький кирпичик, где из функций лишь звонилка, да камера с возможностью записью 3GP видео и ничего более.

Не самый радужный расклад, верно? И, наверное, у каждого из наших уважаемых читателей не раз возникала мысль: а как же так получилось, что мы больше не можем жить без смартфонов? Мы же вполне успешно справлялись с этой задачей всего каких-то 15 лет назад. Как же так получилось, что смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни? И знаете, пришла пора попробовать узнать ответ на этот вопрос, а заодно и совершить небольшой экскурс в прошлое. Прошлое, которое определило наше будущее.

Часть 1: Эпоха 10-х годов, смелые эксперименты и великая война платформ

На дворе 2010 год. Именно тогда стало окончательно понятно, что обычные мобильные телефоны уйдут в прошлое, как архаизм и пережиток. На рынке уже сформировалось 2 сильнейших игроков – Apple и Google, которые активно развивали свои операционные системы для смартфонов, наполняя их уникальными фишками и возможностями. Ох, сколько же холиваров было разведено в комментариях под каким-нибудь очередным топиком «Что лучше: Android или iOS», даже уже и не сосчитать.

Да, конкуренты иногда предпринимали попытки выпустить ещё одну операционную систему (самый яркий пример начала 10-х – MeeGo), но всё это было безуспешным – слишком уж удобными были операционные системы от двух корпораций и слишком много приложений уже было написано под эти операционки. Ну и конечно, одну из главных составляющих в этом противостоянии яблока и зелёного робота играли и сами устройства.

Пока Apple консервативно и скрупулёзно подходила к созданию смартфонов под свою iOS самостоятельно, Google решила дать возможность устанавливать Android абсолютно разным производителям, которые в борьбе за своего покупателя, не стеснялись предлагать смелые дизайнерские и конструктивные решения.

Например, знали ли Вы, что первый сканер отпечатка пальца в смартфон был интегрирован вовсе не в iPhone 5S, а в Motorola Atrix ещё аж в 2011 году – за два года до релиза этой функции в iPhone.

А В 2013 году OPPO в линейке смартфонов N впервые показала миру гаджет с автоматически вращающейся на 190° камерой — её можно было использовать и как основную, и как фронтальную (да-да, прямо как в том самом Samsung Galaxy A80, который вышел сильно позже смартфона от OPPO). Кроме того, модуль камеры мог фиксироваться в абсолютно любом положении, что также давало ему возможность служить в качестве идеальной фронтальной камеры для работы.

Уже тогда становилось понятно, что пользователям необходим гаджет, который был бы способен в полной мере воплощать все креативные идеи, подчёркивать индивидуальность его владельца и помогать ему при выполнении повседневных задач. Обычного календаря и электронной почты было уже недостаточно, так как с развитием магазинов приложений и публикации там всё большего и большего количества приложений, потребности пользователей также росли: появлялось всё больше и больше социальных сетей, которые взяли на себя социализирующую и воспитательную роль, мессенджеров, которые позволяли общаться из любой точки планеты не заботясь при этом о длине SMS-сообщений, навигаторов, которые позволяли ориентироваться в любой незнакомой местности даже без интернета, просто скачав карту к себе в телефон итд.

Люди довольно быстро поняли, что один гаджет способен стать неким «перочинным ножом» – универсальным средством для всего и вся, иногда перекладывая решение своих собственных проблем или рабочих задач на смартфон. Буквально за 5 лет, смартфоны практически полностью вытеснили обычные мобильные телефоны с рынка и стали уже не сколько элементом статуса, сколько элементом необходимости.

Часть 2: Лихая середина 10-х, лидеры и инновации

Что же, период адаптации прошёл, iOS и Android давно снискали свою популярность и заимели верных поклонников, а ведущие производители смартфонов начали судорожно искать новые пути привлечения клиентов, так как делать ставку лишь на одну операционную систему и софт было уже попросту нельзя.

Помимо того, что iOS и Android начали постепенное сближение и копирование наработок друг у друга, так ещё и приложения наконец-то пришли к идее кроссплатформенности, а значит, вся функциональность была доступна в полной мере на обеих платформах (да, была ещё Windows Phone, но увы, выстрелить она не смогла).

Кстати, о приложениях, их стало просто невообразимое количество. В интернете появилось огромное множество онлайн-конструкторов, которые позволяли написать практически полноценное приложение без каких-либо знаний языков программирования. Фантастика, не правда ли? Ну и конечно, подобное обилие приложений, расширявших функциональность устройств, заставляло производителей выделяться не только в плане дизайна и ПО, но и в плане технологических киллер-фич.

Ух, чего только не представляли: был и кожаный согнутый LG G4, и смартфоны от Meizu c ЦАП, и даже смартфоны за 4$ (правда потом оказалось, что это было мошенничество, но факт остаётся фактом, такое тоже было). Но всё это было не особо нужно пользователям, так как это было либо попросту бесполезно, либо никак не упрощало жизнь, а ведь это была прямая задача подобных устройств. Тогда, свет увидели 2 потрясающие технологии, каждая из которых наделала немало шуму в то время, и одна из которых полностью переосмыслила принцип зарядки устройств.

Конечно же, речь идёт о модульном смартфоне project ARA от Google и технологии быстрой зарядки SuperVooc от OPPO. К большому сожалению, концепция сменных панелей не оправдала ожиданий и смартфон оказался попросту нежизнеспособнным в текущих реалиях, хотя стоит отдать Google должное – они сделали очень крутой концепт и сама идея, если бы она получилась, могла бы полностью перевернуть правила игры.

А вот технология быстрой зарядки, которую изобрела OPPO, напротив же, стала отправной точкой в ускорении зарядки смартфонов и началу развития мощных и быстрых зарядок и создании унифицированного интерфейса Type-C. SuperVooc был впервые продемонстрирован в 2016 году на MWC. Благодаря свежеиспечённому алгоритму импульсов низкого напряжения и специальному типу батареи SuperVOOC в течение 15 минут полностью заряжал аккумулятор ёмкостью 2500 мАч. Это была победа.

В то время вопрос быстрой разрядки смартфонов стоял как никогда остро, а изобретение быстрой зарядки раз и навсегда решало эту проблему, так как теперь не стоило переживать из-за того, что телефон внезапно разрядится и оставит вас без рабочего инструмента. И да, это был ещё один очень серьёзный шаг в сторону полной интеграции смартфона в нашу повседневную жизнь. Сначала они научились выполнять все необходимые нам задачи, а затем перестали подводить в самый ответственный момент. Что же было дальше…?

Часть 3: Наше время – эра контента и подписок, технологии будущего в настоящем и потеря статусности смартфонов

…а дальше произошёл взрывной рост количества контента и эпидемия коронавируса. На дворе 2021 год и признаться честно, за последний год мы многое пережили. Пандемия в очередной раз наглядно доказала, что в современном мире попросту нельзя прожить без смартфона. Гибридный формат работы, звонки по видеосвязи родным и близким, дистанционная учёба, развлечение в виде игр и сериалов – перечисленные пункты лишь малая часть того, в чём помогают смартфоны на протяжении всего этого не самого простого периода. Кстати, о контенте: его ожидаемо стало больше, а потреблять его начали всё охотнее. Большинству людей нравятся большие экраны, но далеко не каждый человек готов выделять место в своём рюкзаке или сумке под планшет.

Тут то на помощь и пришли складные телефоны, которые призваны решить эту проблему. В сложенном состоянии – это удобный (правда немного толстоватый) смартфон, на котором можно выполнять все привычные нам повседневные задачи. Но стоит лишь только разложить экран, как устройство из компактного смартфона тут же превращалось в удобный, большой квадратный планшет. Удобно? Очень! Практично? Безусловно? Дорого? Да…

Несмотря на настоящий «вау эффект» после презентации первых складывающихся смартфонов, многие усомнились в удобности строения смартфона и его надёжности, учитывая немаленькую цену. На самом деле, за эти годы складных смартфонов на рынке появилось уже предостаточно: это и реинкарнация легендарного Moto RAZR V3, и двусторонние смартфоны от TCL.

Да что уж там, брат легендарного наркобарона Пабло Эскобара тоже выпускал свой складной смартфон (правда, это тоже оказалось мошенничеством, как и смартфон за 4$). Не осталась в стороне и компания OPPO, которая представила концепт растягиваемого смартфона OPPO X 2021, способного менять свой размер в зависимости от сценария использования. В отличие от конкурентов, у смартфона есть возможность плавно адаптировать контент под размеры экрана в режиме реального времени.

Ну и конечно, контент на таких устройствах стало смотреть одно удовольствие. Конечно, помимо складывающихся смартфонов, продолжается тренд на максимальную безрамочность, крутые камеры и долгое время работы от аккумулятора. Но, пожалуй, самым главным изменением по сравнению с серединой 15-х годов стало потеря статусности и какой-либо принадлежности смартфонов. Отличные предложения с полным набором инноваций под капотом есть теперь в абсолютно каждом сегменте, предложения конкурентов максимально близки, а флагманские смартфоны всё чаще и чаще становятся полигоном для новых инноваций, а не просто самым мощным смартфоном из линейки компании, как это было раньше. Позволить себе смартфон сейчас может практически каждый и вне зависимости от бюджета, найти действительно классные предложения можно довольно легко. И это потрясающе.

Вместо послесловия

Итак, мы совершили экскурс в прошлое и много дискутировали на тему того, как смартфоны планомерно захватывали нас и становились незаменимыми повседневными вещами. И всё равно, для многих эта вещь остаётся непонятной. На наш взгляд, смартфоны – это отражение запросов и желаний пользователя. Они смогли стать столь популярны и незаменимы, потому что они выпускаются с полным учётом интересов потребителя, которые, в свою очередь, соответствуют духу времени.

Как мы обходились без смартфонов 15 лет назад? Легко и просто, тогда не было ни онлайн-кинотеатров, ни социальных сетей, ни приложений в привычном понимании вообще. Производители смартфонов внимательно следят за тенденциями и выпускают ровно те смартфоны, которые нужны нам на данный момент. В моде мобильная фотография? Вот вам 4 камеры с разной оптикой и линзами! В последнее время стало много контента? Складывающийся смартфон подойдёт вам как нельзя кстати. И в будущем, мы также будем хотеть большего и получать это, ведь инновации идут не впереди нас и уж точно не позади, а в ногу с нами и нашими хотелками.

Почему смартфоны стали частью нашей повседневной жизни? Потому что с ними удобнее, проще и спокойнее. Они приносят много пользы как в мирное время, так и не в самые спокойные моменты жизни. И было бы довольно глупо отказываться от инструмента, способного быть универсальным инструментом для достижения любой цели. Они – отражение нас с вами. И знаете, в этом что-то есть.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)