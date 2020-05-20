Еще больше AirPods. Две совершенно новые пары наушников Apple готовятся к выходу

Таких AirPods еще не было.

Apple разрабатывает две новые пары наушников AirPods, планируя выпустить их в 2020 году. Согласно информации о новых наушниках, собранной изданием MacRumors, Apple работает над спортивными AirPods X и профессиональными полноразмерными AirPods Studio.

AirPods X станут самыми дешевыми беспроводными наушниками Apple. Модель будет позиционироваться доступным вариантом для активных пользователей, занимающихся спортом. Наушники окажутся аналогом BeatsX, в том числе получив схожий дизайн.

Ожидается, что наушники AirPods X будет соединяться между собой кабелем. На самих наушниках будет иметься изогнутое крепление для улучшенной фиксации на ушах.

Новые AirPods Studio будут первыми полноразмерными наушниками Apple. Модель получит модульную конструкцию с возможностью замены амбушюр, симметричный дизайн и систему активного шумоподавления. AirPods Studio будут поддерживать гибкую настройку при помощи эквалайзера с возможностью быстрой смены пресетов.

AirPods Studio могут быть представлены компанией Apple в первый день конференции WWDC 2020, 22 июня. Спортивные AirPods X будут презентованы осенью на презентации, посвященной анонсу линейки смартфонов iPhone 12.

Источник: MR.

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