Еще один аналог AirPods от Xiaomi. Дешевые наушники Redmi Earbuds S

Бюджетная альтернатива.

Принадлежащий компании Xiaomi бренд Redmi представил новые TWS-наушники Earbuds S. Новинка получила дизайн в стиле предшествующей модели из линейки, увеличенные драйвера и поддержку игрового режима с пониженной задержкой.

Redmi Earbuds S оснащены 7,2-миллиметровыми драйверами, работающими на контроллере Realtek RTL8763BFR. Наушники поддерживают особый игровой режим, в котором обеспечивается минимальная задержка в передаче звука. Согласно спецификациям наушников, задержка при активации игрового режима составляет до 122 мс.

Новые наушники Redmi способны работать до четырех часов на одном заряде. При помощи комплектного зарядного футляра наушники можно зарядить три полных раза. Наушники защищены от попадания влаги по стандарту IPX4 и поддерживают голосовые помощники Siri и «Google Ассистент».

Старт продаж наушников Redmi Earbuds S запланирован на 27 мая. Цена новинки — 25 долларов (около 1 800 рублей).

Источник: XDA.

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