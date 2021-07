Еще один крутой прототип — первые керамические Apple Watch, которых не было

А жаль.

Инсайдер опубликовал фотографии керамических Apple Watch. Такие смарт-часы, к сожалению, так и не были запущены в серию. Так что остается довольствоваться кадрами прототипа.

Это самые первые Apple Watch (S0, даже не Series).

Proto-2F Ceramic Original Apple Watch (S0)

Interestingly this was manufactured in 2014, indicating Apple could have launched the ceramic model with the original watch opposed to the Series 2 pic.twitter.com/Bq4ZaOZ7fO

