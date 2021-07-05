Еще один крутой прототип — первые керамические Apple Watch, которых не было
А жаль.
Инсайдер опубликовал фотографии керамических Apple Watch. Такие смарт-часы, к сожалению, так и не были запущены в серию. Так что остается довольствоваться кадрами прототипа.
Это самые первые Apple Watch (S0, даже не Series).
Proto-2F Ceramic Original Apple Watch (S0)
Interestingly this was manufactured in 2014, indicating Apple could have launched the ceramic model with the original watch opposed to the Series 2 pic.twitter.com/Bq4ZaOZ7fO
— Dongle (@DongleBookPro) July 3, 2021
Таким образом, выходит, что купертиновцы хотели создать керамический вариант Apple Watch сразу. Но почему-то затем отказались от этого, повременив до второй версии.
Смотрятся прикольно, чего уж таить.
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