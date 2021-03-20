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Еще один намек, что iPhone 13 получит Touch ID

20 Мар, 2021

Еще один намек, что iPhone 13 получит Touch ID

Новый патент Apple.

Несколько лет назад Apple отказалась от сканера отпечатков пальцев. Она заменила Touch ID на Face ID – систему 3D-распознавания лиц.

Однако Touch ID не предали забвению. Например, такой датчик есть в планшете iPad Air 2020. Кроме того, ходят слухи, что сенсор установят в iPhone 13 (в подэкранном варианте).

Apple создала особый подэкранный сканер отпечатков Touch ID для iPhone 13

Не факт, что это действительно произойдет. Но Apple определенно исследует подобную возможность.

Рассекречена заявка Apple, поданная в Ведомство по патентам и товарным знакам США. В документе описывается “обнаружение отпечатков пальцев под дисплеем на основе внеосевого углового света”.

iPhone 13 получит Touch ID

Сказанное отличается о технологий конкурентов. Apple опять придумала что-то свое.

Ожидается, что сканер будет компактным. Также гарантируется высокая контрастность отпечатка. На низкую скорость работы жаловаться не придется.

Внедрят ли обновленный Touch ID в iPhone 13? Узнаем осенью, когда флагман представят.

Источник: bgr.com

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