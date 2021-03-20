Еще один намек, что iPhone 13 получит Touch ID
Новый патент Apple.
Несколько лет назад Apple отказалась от сканера отпечатков пальцев. Она заменила Touch ID на Face ID – систему 3D-распознавания лиц.
Однако Touch ID не предали забвению. Например, такой датчик есть в планшете iPad Air 2020. Кроме того, ходят слухи, что сенсор установят в iPhone 13 (в подэкранном варианте).
Не факт, что это действительно произойдет. Но Apple определенно исследует подобную возможность.
Рассекречена заявка Apple, поданная в Ведомство по патентам и товарным знакам США. В документе описывается “обнаружение отпечатков пальцев под дисплеем на основе внеосевого углового света”.
Сказанное отличается о технологий конкурентов. Apple опять придумала что-то свое.
Ожидается, что сканер будет компактным. Также гарантируется высокая контрастность отпечатка. На низкую скорость работы жаловаться не придется.
Внедрят ли обновленный Touch ID в iPhone 13? Узнаем осенью, когда флагман представят.
Источник: bgr.com
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