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Еще один намек на скорый релиз iOS 14.5

19 Апр, 2021

Еще один намек на скорый релиз iOS 14.5

От самой Apple.

Когда выйдет iOS 14.5? Вероятно, через считанные дни. Apple этого не скрывает – судя по изменениям в App Store.

В магазине внезапно обновились очень старые приложения. Что интересно – апдейты не добавляют никаких функций и не исправляют ошибок.

Глава Apple объявил дату выхода iOS 14.5

Сказанное сделала Apple, а не авторы программ. Зачем? Из-за устаревших сертификатов подписи кода. Работать такое ПО в iOS 14.5 и iPadOS 14.5 не будет.

Apple выдала древним приложениям актуальные подписи. Теперь запуск на свежей iOS гарантирован.

Обновление приложений Apple

Похоже, что iOS 14.5 на пороге. Начинайте готовиться к обновлению.

Источник: macrumors.com

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