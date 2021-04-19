Еще один намек на скорый релиз iOS 14.5
От самой Apple.
Когда выйдет iOS 14.5? Вероятно, через считанные дни. Apple этого не скрывает – судя по изменениям в App Store.
В магазине внезапно обновились очень старые приложения. Что интересно – апдейты не добавляют никаких функций и не исправляют ошибок.
Сказанное сделала Apple, а не авторы программ. Зачем? Из-за устаревших сертификатов подписи кода. Работать такое ПО в iOS 14.5 и iPadOS 14.5 не будет.
Apple выдала древним приложениям актуальные подписи. Теперь запуск на свежей iOS гарантирован.
Похоже, что iOS 14.5 на пороге. Начинайте готовиться к обновлению.
Источник: macrumors.com
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