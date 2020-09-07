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Еще один недорогой айфон — Apple выпустит iPhone 12s в 2021 году

7 Сен, 2020

Еще один недорогой айфон — Apple выпустит iPhone 12s в 2021 году

Он заменит iPhone XR.

Известный инсайдер под ником @komiya_kj опубликовал в своем твиттере линейки айфонов на конец текущего года, а также на 2021 год. По его словам, в следующем году Apple выпустит некий iPhone 12s.

Вот сам твит:

Он придет на смену iPhone XR, который был выпущен несколько лет назад. Если информация сетевого аналитика подтвердится, то производство XR будет остановлено в промежуток между вторым и четвертым кварталами 2021 года.

Велика вероятность, что iPhone 12s это та самая модель без модема 5G, о которой достаточно давно ходят слухи по сети. Недорогой 4G-айфон нового поколения скорее всего будет стоить дороже iPhone SE (2020), но дешевле базового 5,4-дюймового iPhone 12.

Господин Komiya также подтверждает, что Apple откажется от выпуска iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max сразу же после запуска смартфонов из линейки iPhone 12. А вот производство iPhone 11 и iPhone SE второго поколения продолжится.

Источник: Twitter

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