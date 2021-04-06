Еще одна крутая мегафишка — iPhone научат предсказывать точное время разряда батареи

Давно пора.

Apple запатентовала технологию, которая позволит iPhone в будущем называть точное время разряда аккумулятора. Причем, для каждого юзера индивидуально. Смартфон изучит поведение пользователя, то, как он пользуется гаджетом, как часто играет, листает инстаграм, серфит по сети, фотографирует и прочее, прочее. Затем вынесет свой вердикт — допустим: «Дорогой владелец айфона, ваш девайс выключится в 21:45».

Круто? Футуристично? Совсем нет. macOS давно так умеет.

К слову, смартфон также будет посылать уведомления о скором выключении устройства с советом подключить его к заряднику.

Когда эта чудо-фишка заработает? В iOS 15? Увы, информации нет. Но очень надеемся, что скоро.

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