Ещё одну модель Samsung Galaxy будут представлять ежегодно – S20 FE

Модели с приставкой FE будут показывать каждый год.

Компания Samsung 11.02.2020 представила линейку флагманов Galaxy S20, куда вошли смартфоны Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra и впервые – S20 FE. Это устройство флагманской серии, но с более простыми характеристиками. Ранее такие смартфоны линейки имели приставку “Lite”, но в этом году руководство компании решили сменить их название. Это в первую очередь связано с тем, что у покупателей “Lite”-версии эта приставка вызывала ощущение менее премиального устройства. Таким образом Samsung намерена увеличить количество проданных “Lite”-версий флагмана просто дав им новое имя.

На такой шаг южнокорейского гиганта натолкнул рост продаж “убийц флагманов” от китайских производителей, таких, как OnePlus, Xiaomi и Huawei. У них тоже присутствуют более дешёвые модификации гаджетов с приставкой “Lite” и покупатель сразу понимает, что приобретает недорогое устройство с частью флагманских функций. А Samsung решил показать иной подход к упрощённым версиям своих смартфонов, то есть это всё ещё передовой продукт, но с немного упрощёнными характеристиками.

Напомню, что ключевые “упрощения” Galaxy S20 FE – это плоский экран взамен изогнутого, пластиковая задняя панель взамен стеклянной. Но при этом производитель расширил цветовую линейку, увеличил объём встроенной памяти в базовой комплектации, а также существенно снизил цену.

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