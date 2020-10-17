eSIM и Билайн – это боль

О том, как Билайн умеет неприятно удивлять клиентов.

eSIM – специальный чип в устройстве, который устанавливает производитель и который понимают под виртуальной сим-картой. Это одна из новых технологий, которую в России, пока что, предлагают только несколько операторов сотовой связи Tele 2, Мегафон и Вымпелком (Билайн). Наш модератор Максим решил приобрести eSIM у Билайн и поделился своим печальным опытом в социальной сети ВКонтакте.

По словам Максима, он приобрел себе eSIM через интернет-магазин Билайна и сразу же оплатил эту слугу – ее стоимость составила 300 рублей. На почту ему пришли чеки и инструкции, после чего он установил специальное приложение. И тут, по словам Максима, начался реальный “квест”: ему пришлось сделать несколько фотоснимков себя под совершенно разными ракурсами, а затем заполнить анкету. И все бы ничего, но после прохождения всех этих этапов приложение Билайна начинает выдавать ошибку и рекомендует обратиться в офис (а для чего собственно он тогда оформлял заказ через интернет-магазин?). Максим решил попробовать еще несколько раз, однако после 1,5 часа неудачных попыток зарегистрировать электронную сим-карту, все же обратился в офис.

Сотрудница Билайна проделала те же операции несколько раз, однако активировать сим-карту не получилось. После нескольких звонков в офис, ей ответили, что данный тариф еще недоступен для использования, но доступен к продаже.

Максим отметил аккаунт сотового оператора Билайн, чтобы прояснить ситуацию. Представители попросили его предоставить им свой личный номер. После этого Максиму обещали решить его проблему.

Я решила проверить на официальном сайте сотового оператора всю информацию об услуге. Там указано, что подключение услуги через приложение “Мой Билайн” займет всего 30 минут, а воспользоваться ей можно будет уже сегодня. Забавно, не правда ли?

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