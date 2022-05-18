eSIM — какие Айфоны и Айпэды поддерживают, какие особенности

eSIM в России работает у МТС, Мегафон, Билайн, ТЕЛЕ2, СберМобайл и Тинькофф Мобайл.

eSIM — это удобно тк не надо вставлять физическую СИМ-карту в устройство. В некоторых случаях даже не требуется ходить в салон связи для оформления самой eSIM, это можно сделать из дома. Но есть особенность: устройства не вечны и в случае поломки Айфона или Айпэда не получится легким движением руки вынуть СИМ-карту из неработающего устройства и вставить в рабочий iPhone или iPad. В этом случае на время можете остаться без связи и без интернета.

eSIM — это современно и удобно, поэтому рассмотрим какие яблочные смартфоны и планшеты поддерживают эту технологию и к каким российским операторам связи можно обратиться за виртуальной СИМ-картой.

Какие Айфоны поддерживают eSIM

Модели iPhone 12, модели iPhone 11, iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR могут работать сразу с двумя СИМ-картами, одна из которых физическая nano-SIM, а вторая виртуальная eSIM.

Модели iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 и iPhone 13 mini могут работать либо сразу с двумя виртуальными СИМ-картами либо с физической картой nano-SIM и виртуальной картой eSIM.

В случае использования двух СИМ-карт на Айфоне они могут принадлежать разным операторам связи.

Многие в России используют 2 СИМ-карты. Например, одна для рабочих нужд, а другая для личных. Еще пример — одна SIM-карта для голосовой связи, а на другой тариф для высокоскоростного мобильного Интернета. Можно одну СИМ-карту использовать в одной стране, а вторую — в другой.

Какие Айпэды поддерживают eSIM

iPad Pro 11 дюймов (2-го поколения)

iPad Pro 12,9 дюйма (4-го поколения)

iPad Pro 11 дюймов (1-го поколения)

iPad Pro 12,9 дюйма (3-го поколения)

iPad Air (4-го поколения)

iPad Air (3-го поколения)

iPad (8-го поколения)

iPad (7-го поколения)

iPad mini (5-го поколения)

Какие операторы связи в России поддерживают eSIM

Ссылки с названия операторов ведут на страницы их официальных сайтов, посвященным виртуальным SIM-картам eSIM.

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