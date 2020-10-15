eSIM: подробный разбор

Что это такое и стоит ли задуматься об использовании.

eSIM — это виртуальная SIM-карта. Под eSIM понимают специальный чип в устройстве, который производитель устанавливает в смартфон. При этом «e» означает embedded, то есть – «встроенная». Это означает, что пользователю не понадобится пластиковая симка, которую надо вставлять в телефон. Нужный чип уже есть в самом устройстве, достаточно просто «записать» на него номер и тариф абонента. И делается это прямо в смартфоне.

Как получить eSIM?

Вместо пластиковой сим-карты при подключении eSIM вы получаете от оператора мобильной связи только документ с вашими учетными данными. Он содержит код, который вам необходимо отсканировать с помощью своего смартфона, чтобы ввести шестизначный PIN-код. Таким образом eSIM будет активирована, и ваш смартфон будет готов к использованию еще одного номера.

eSIM нельзя сломать или потерять, ведь это информация. При этом виртуальная SIM-карта делает всё то же самое, что и обычная — обеспечивает вас мобильной связью и интернетом.

Какие устройства совместимы с eSIM?

Важно проверить, совместимо ли ваше устройство с eSIM. Её поддерживают смартфоны Apple и Google, некоторые планшеты и другие устройства.

Список популярных устройств с eSIM:

iPhone XR, XS, XS Max с iOS 13.0 и выше;

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE (2020) с iOS любых версий;

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max;

iPad Air 3, iPad Pro 3, iPad Mini 5 с ОС iOS 12.1 или более поздней версией;

Samsung Fold, S20 Ultra, S20, S20+, Z Flip;

Google Pixel 3, 3 XL, 3a XL, 4, 4 XL, 4a, 4a XL с ОС Android 10 или более поздней версией;

Microsoft Surface Pro 5Gen;

Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+.

Ещё одна малоизвестная в России компания Wiko также предлагает дешевый телефон Tommy 3 Plus с поддержкой eSIM. Однако его можно купить только с доставкой из Азии.

Какие операторы предлагают eSIM?

В России технология стартовала в конце апреля-начале мая этого года у Tele2. Если быть точным, то тестовая эксплуатация была запущена в этот период, но из-за некоторых сложностей с идентификацией и политическими вопросами пилотная группа была заморожена до осени. Примерно в это же время туристический оператор DrimSIM, услуги которого легко подключить на территории СНГ, также предложил своим пользователям вариант карты в формате eSIM.

В июле начали подключать абонентов к eSIM Вымпелком (торговая марка Билайн) и Мегафон. Глава МТС пояснил, что все решения, представленные на рынке на сегодняшний день — тестовые, которые предполагают визит в офис. Компания, в свою очередь, планирует предоставлять такую услугу полноценно, когда будет готова соответствующая нормативно-правовая база.

Как активировать eSIM после покупки?

eSIM устанавливается в настройках вашего смартфона:

В устройствах Apple:

Зайдите в Настройки/Сотовая связь/Сотовые тарифы/Добавить сотовый тариф.

В устройствах Samsung:

Зайдите в Настройки/Подключения/Диспетчер SIM-карт/Добавить мобильный тариф.

В устройствах Huawei:

Зайдите в Настройки/Мобильная связь/Управление SIM-картами/Добавить SIM-карту.

Удалить профиль eSIM можно так же просто, как и установить.

В устройствах Apple:

Зайдите в Настройки/Сотовая связь/Сотовые тарифы.

В устройствах Samsung:

Зайдите в Настройки/Подключения/Диспетчер SIM-карт.

В устройствах Huawei:

Зайдите в Настройки/Мобильная связь/Управление SIM-картами.

После удаления профиля eSIM вы не сможете установить его еще раз. Установка профиля возможна только однократно.

После удаления профиля с мобильного телефона абонентский договор с оператором, номер и тарифный план остаются за пользователем. Чтобы отказаться, необходимо расторгнуть договор.

Плюсы eSIM

На одну eSIM можно установить до 5 номеров (профилей), и в настройках смартфона вы выбираете, какой будет активным в данный момент. Это удобно, если в каких-то случаях вы не хотите показывать свой основной номер.

eSIM защищена блокировкой вашего телефона. Даже если телефон украдут, это не позволит злоумышленникам получить доступ к банковским SMS.

Изначальная задумка eSIM — это экономия места, поэтому в недалёком будущем повсеместное внедрение технологии позволит делать устройства еще меньше, а у смартфонов и планшетов освободится место для более мощной батареи и памяти.

Одна eSIM соберет вокруг себя целую экосистему: планшеты, смартфоны, умные часы, умный автомобиль и другие умные гаджеты – всё будет подключено к одному номеру.

Минусы eSIM

eSIM оказалась за гранью понимания для ряда государств, где идёт активное её внедрение — непонятно, как регулировать технологию, как контролировать и идентифицировать абонентов.

Главная проблема операторов, связанная со внедрением eSIM — глобальные изменения всех классических схем дистрибуции. Абонент больше не покупает симки, реже посещает салоны связи, сам выбирает оператора прямо в аэропорту. Чтобы как-то это компенсировать, нужно сильно менять существующие модели продаж и подключений.

Подтверждение операций по SMS и двухфакторная аутентификация — один из лучших способов защиты от мошенников. Но вся безопасность может оказаться под угрозой из-за уязвимости криптографического приложения. Если случится так, что хакеры украдут профиль, то финансовые операции, доступы к аккаунтам, мобильный банкинг — все окажется под угрозой.

Кто по достоинству оценит eSIM?

eSIM точно полюбят те, кто часто путешествует или использует две и более SIM-карт. Не нужно заморачиваться с покупкой симок местных операторов по прилету — добавить профиль зарубежного оператора можно еще из дома.

Как вариант, можно использовать одновременно и обычную сим-карту, и eSIM. Это отличная возможность разделить личные и рабочие звонки. Для каждого номера, соответственно, можно выбрать отдельный тариф.

Итак, eSIM – это инновационная технология с большим количеством преимуществ. Но, прежде чем делать выбор в пользу eSIM, надо для себя ответить на важный вопрос, нужна ли вам виртуальная карта или нет.

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