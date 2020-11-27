Европейское космеческое агентство решило очистить околоземные орбиты от мусора

Скоро над нашими головами будет чище.

Европейское космическое агентство подписало контракт на €86 млн с компанией, которая очистит околоземные орбиты от мусора. Все подробности этого контракта у нас. Поехали!

Приятно, что Блоху читает и Европейское космическое агентство, ведь мы уже затрагивали проблему космического мусора.

ЕКА инвестирует в программу всего €86 млн, так что остальные средства будут приняты у частных инвесторов. Мусор не будут собирать, его будут захватывать и толкать в сторону Земли, чтобы он сгорел в её атмосфере. Это будет делать специальный модуль, пилотируемый с Земли. Старт миссии запланирован на 2025-й год. 1 декабря 2020 будет проведён дополнительный мониторинг космических объектов и мусора, которые располагаются близко к Земле. Он необходим для проверки всех расчётов.

Сейчас необходимый аппарат уже находится на орбите высотой 801 километр. Такая высота выбрана не случайно, на такой дальности образование мусора на околоземной орбите невозможно. Сам аппарат весит около 112 кг и по размеру близок к небольшому спутнику.

Стоит заметить, что сейчас контролируется около 23000 объектов в космосе. Всего было 5550 запусков в космос, благодаря которым около 42 тыс объектов успешно были выведены на орбиты. В наши дни производится примерно 100 запусков в год, из них 4-5 – неуспешные.

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