Exynos 2100 — новая флагманская SoC от Samsung

Новый топовый чипсет.

Сегодня Samsung наконец-то официально показала свой 5-нм топовый чипсет Exynos 2100. Он построен на технологическом узле EVU (используется суперсовременный метод фотолитографии при глубоком ультрафиолете). Эта восьмиядерная SoC получила сверхмощное ядро Сortex-X1, 3 производительных ядра Cortex-A78 и 4 не слишком мощных, но энергоэффективных Cortex-A55.

За графику (в играх и не только) отвечает мощный ускоритель Mali-G78. Утверждается, что в сравнении с предыдущим флагманом в лице Exynos 990 графика приросла аж на 40%. Exynos 2100 также оснащен 5G-модемом. Он встроен прямо в чипсет.

Redefined mobile with the #Exynos2100 processor. Learn more: https://t.co/GHZsa8USn0 #Exynos_is_back pic.twitter.com/wwMyi7QgK0

— Samsung Exynos (@SamsungExynos) January 12, 2021