Exynos 2100 — новая флагманская SoC от Samsung

Новый топовый чипсет.

Сегодня Samsung наконец-то официально показала свой 5-нм топовый чипсет Exynos 2100. Он построен на технологическом узле EVU (используется суперсовременный метод фотолитографии при глубоком ультрафиолете). Эта восьмиядерная SoC получила сверхмощное ядро Сortex-X1, 3 производительных ядра Cortex-A78 и 4 не слишком мощных, но энергоэффективных Cortex-A55.

За графику (в играх и не только) отвечает мощный ускоритель Mali-G78. Утверждается, что в сравнении с предыдущим флагманом в лице Exynos 990 графика приросла аж на 40%. Exynos 2100 также оснащен 5G-модемом. Он встроен прямо в чипсет.

Exynos 2100 получил продвинутый 3-ядерный нейропроцессор, так что с операциями AI будет все в самом лучшем виде. Этот чип может выполнять до 26 трлн операций за 1 с!



А процессор обработки изображений способен работать с объективами вплоть до 200 мегапикселей и в общем количестве до 6 штук.

Массовое производство новой SoC уже стартовало. Ну а первыми ее получат смартфоны серии Galaxy S21 (S21, S21+, S21 Ultra).

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