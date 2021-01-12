Exynos 2100 — новая флагманская SoC от Samsung
Новый топовый чипсет.
Сегодня Samsung наконец-то официально показала свой 5-нм топовый чипсет Exynos 2100. Он построен на технологическом узле EVU (используется суперсовременный метод фотолитографии при глубоком ультрафиолете). Эта восьмиядерная SoC получила сверхмощное ядро Сortex-X1, 3 производительных ядра Cortex-A78 и 4 не слишком мощных, но энергоэффективных Cortex-A55.
За графику (в играх и не только) отвечает мощный ускоритель Mali-G78. Утверждается, что в сравнении с предыдущим флагманом в лице Exynos 990 графика приросла аж на 40%. Exynos 2100 также оснащен 5G-модемом. Он встроен прямо в чипсет.
Redefined mobile with the #Exynos2100 processor. Learn more: https://t.co/GHZsa8USn0 #Exynos_is_back pic.twitter.com/wwMyi7QgK0
— Samsung Exynos (@SamsungExynos) January 12, 2021
Exynos 2100 получил продвинутый 3-ядерный нейропроцессор, так что с операциями AI будет все в самом лучшем виде. Этот чип может выполнять до 26 трлн операций за 1 с!
А процессор обработки изображений способен работать с объективами вплоть до 200 мегапикселей и в общем количестве до 6 штук.
Массовое производство новой SoC уже стартовало. Ну а первыми ее получат смартфоны серии Galaxy S21 (S21, S21+, S21 Ultra).
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