Eyeware Beam использует iPhone для отслеживания взгляда

Геймерам понравится.

Зачем нужна система отслеживания движения глаз и головы? Это настоящая находка для геймеров. Можно, например, рассматривать кабину в гонках или авиасимуляторе. Угол наклона камеры будет меняться в зависимости от того, куда вы смотрите.

Увы, такие решения дороги. Не каждый может себе позволить. Даже если хочется просто попробовать. Вдруг не подойдет? К счастью, создана доступная альтернатива. Особенно для владельцев актуальных iPhone и iPad Pro.

Речь о приложении Eyeware Beam, представленном в рамках выставки CES 2021. Достаточно установить его на устройство с модулем Face ID. Тем самым, который распознает лица с помощью TrueDepth.

Создатели Eyeware Beam научили камеру TrueDepth отслеживать взгляд и положение головы. Данные сканирования передаются в игру (либо другое ПО, запущенное пользователем).

Есть еще один сценарий. Eyeware Beam умеет превращать айфон и айпад в веб-камеры. Для видеозвонков и стримов. Почему бы нет? “Яблочные” гаджеты радуют качеством съемки.

Сейчас программа находится на этапе закрытого бета-тестирования. Релиз состоится в ближайшее время. Информация о цене отсутствует.

Источник: appleinsider.com

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