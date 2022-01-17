EZVIZ расширяет ассортимент продукции новой настенной камерой LC3

Инновационная новинка EZVIZ.

Инновационная новинка EZVIZ — камера LC3, которая освещает даже самые темные места. Это элегантный, современный настенный светильник, обеспечивающий при этом многоуровневую защиту дома.

EZVIZ — ведущий инноватор в области «умного» дома продолжает вносить вклад в более безопасный и комфортный образ жизни пользователей с запуском своей первой наружной камеры LC3 с интеллектуальным настенным светильником. Домовладельцы смогут наслаждаться индивидуальным наружным освещением дома, зная, что он защищен первоклассной технологией охраны. Для тех, кто хочет обезопасить себя и близких при помощи установки домашней системы сигнализации – LC3 является оптимальным вариантом.

Камера сочетает в себе прожектор, с регулирующейся интенсивностью освещения, и мощную 4 МП камеру с возможностью дистанционного управления. Она также оснащена функциями обнаружения людей на основе искусственного интеллекта, активной защитой и двусторонней аудиосвязью для мониторинга открытых пространств, таких как парадные входы и различные пешеходные дорожки.

Индивидуальный дизайн, маскирующий LC3 под настенный светильник, обеспечивает приятное, энергосберегающее освещение яркостью до 700 люмен. Пользователи оценят простоту управления устройством с помощью приложения EZVIZ App. В нем можно установить собственное расписание, чтобы светильник включался автоматически по приходу домой, или настроить яркость для создания индивидуальной атмосферы двора. Благодаря сбалансированному, компактному дизайну LC3 будет гармонировать с любым интерьером для удобства и удовольствия пользователя.

Являясь камерой видеонаблюдения, LC3 обеспечит превосходную производительность по сравнению со многими традиционными охранными продуктами, представленными сегодня на рынке. Качество видео 4 МП транслирует запись с разрешением 2K на экране, а благодаря большой диафрагме f2.3 и ночному видению, работающему до 10 метров, LC3 показывает четкое изображение даже при слабом освещении. Еще лучше то, что с помощью LC3 пользователь сможет получить цветную картинку при использовании функции цветного ночного видения.

Благодаря встроенному чипу искусственного интеллекта LC3 может обнаруживать и отличать человеческие фигуры от других движущихся объектов и отправлять уведомления только в случае необходимости. Если включить функцию активной защиты, LC3 станет более бдительной и будет круглосуточным охранником, поскольку автоматически включит громкую сирену и зажжет прожекторы при обнаружении непрошеных гостей.

LC3 является отличным дополнением к интерьеру входной двери и обеспечивает двустороннюю аудиосвязь с гостями. Широкий охват камеры позволяет видеть посетителей в полный рост, поскольку угол обзора достигает 157 градусов по диагонали. Пользователи также могут вручную поворачивать и направлять камеру с предпочтительным углом обзора для максимального охвата территории.

LC3 также оснащена SD-картой 32 ГБ, поэтому пользователям больше не нужно тратить дополнительные деньги на дорогостоящие карты памяти. Продукт поддерживает облачное хранилище EZVIZ CloudPlay, которое предлагает пользование неограниченным и безопасным облачным пространством для хранения данных при подписке на услугу.

«LC3 — это большой шаг в достижении нашей главной цели – превращении повседневных бытовых приборов в умные гаджеты для обеспечения безопасности дома», — говорит Джессика Хе, менеджер по продукции линейки световых камер видеонаблюдения EZVIZ. «Мы делаем обычный настенный светильник гораздо более полезным, чем он был раньше. Многим людям будет интересно и приятно воспользоваться интеллектуальным управлением освещения, совмещенным с практичной камерой видеонаблюдения».

Продукты бренда EZVIZ пользуются популярностью во многих странах: потребители предпочитают их в качестве охранных помощников, систем видеонаблюдения и присмотра за детьми, при построении комплексов «умного дома», в малом бизнесе и во многих других областях. Не остается и сомнений, что совокупность вышеперечисленных характеристик соответствует заявленному качеству продукта.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)