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Facebook недовольна отключением рекламной слежки на iPhone

27 Авг, 2020

Facebook недовольна отключением рекламной слежки на iPhone

Компания открыто об этом говорит.

Компания Facebook высказала недовольство ограничением возможностей по показу таргетированной рекламы пользователям iPhone после запуска iOS 14. В Facebook заявили, что из-за вводимых Apple изменений некоторые владельцы iPhone полностью перестанут видеть рекламу из сервиса Audience Network.

В Facebook подчеркнули, что часть пользователей iPhone продолжат видеть рекламу и после выхода iOS 14. Однако рекламные объявления будут менее таргетированными.

Так произойдет в связи с тем, что в iOS 14 Apple запретила сторонним сайтам и приложениям отслеживать действия пользователей. В результате этого рекламная сеть Facebook Audience Network потеряла возможность собирать персональную информацию о пользователях, необходимую для показа таргетированной рекламы.

В Facebook отметили, что нововведения iOS 14 сделают рекламу менее эффективной. В компании призвали Apple решить проблему.

Источник: Facebook.

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