Facebook недовольна отключением рекламной слежки на iPhone

Компания открыто об этом говорит.

Компания Facebook высказала недовольство ограничением возможностей по показу таргетированной рекламы пользователям iPhone после запуска iOS 14. В Facebook заявили, что из-за вводимых Apple изменений некоторые владельцы iPhone полностью перестанут видеть рекламу из сервиса Audience Network.

В Facebook подчеркнули, что часть пользователей iPhone продолжат видеть рекламу и после выхода iOS 14. Однако рекламные объявления будут менее таргетированными.

Так произойдет в связи с тем, что в iOS 14 Apple запретила сторонним сайтам и приложениям отслеживать действия пользователей. В результате этого рекламная сеть Facebook Audience Network потеряла возможность собирать персональную информацию о пользователях, необходимую для показа таргетированной рекламы.

В Facebook отметили, что нововведения iOS 14 сделают рекламу менее эффективной. В компании призвали Apple решить проблему.

Источник: Facebook.

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