Facebook планирует подать антимонопольный иск против Apple

Битва титанов.

Небольшие фирмы часто подают в суд на Apple. Игнорировать их выпады – привычное занятие для гиганта из Купертино. Но истцы уровня Samsung – другое дело.

У Apple появился новый противник. К нападению, как сообщается, готовится социальная сеть Facebook.

В ближайших планах Facebook – антимонопольный иск к Apple. В чем беда? “Яблочная” компания заставляет разработчиков следовать правилам App Store. Однако сама их не соблюдает.

Facebook не нравится грядущее ужесточение относительно отслеживания активности. Весной Apple запретит приложениям делать это незаметно. Потребуется получение разрешения от пользователей при запуске ПО.

Сказанное негативно влияет на рекламную политику Facebook. Отсюда – претензии к владельцу App Store. Apple собственные ограничения не грозят. Следовательно – она имеет несправедливое преимущество.

Пока жалоба Facebook в суд не поступила. Но если юридическая война начнется – будет интересно.

Источник: gizmochina.com

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