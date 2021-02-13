Facebook разрабатывает умные часы, чтобы конкурировать с Apple Watch

Они выйдут в следующем году.

Facebook давно не только социальная сеть. Компания создает и продает гаджеты. Например, гарнитуру виртуальной реальности Oculus. Также в ее арсенале – устройство для видеозвонков Portal.

Скоро в списке появятся умные часы. Инсайдеры утверждают, что новинка уже в разработке. Она должна стать конкурентом Apple Watch.

Если верить информаторам, релиз состоится в 2022 году. Аксессуар предложит функции для здоровья и фитнеса. Кроме того, изделие позволит отправлять сообщения с помощью сервисов Facebook.

На какой они операционной системе? Считается, что на Android. Однако ходят слухи, что это может быть фирменная ОС от Facebook.

К сожалению, технические характеристики скрываются. Ждем других утечек.

Источник: iclarified.com

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