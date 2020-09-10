Facebook разработал гарнитуру дополненной реальности

Уникальная гарнитура улучшит возможности слуха пользователя больше чем в два раза!

Компании Facebook Reality Labs удалось совершить невозможное: создать гарнитуру, которая многократно улучшит человеческий слух. Часто в людных местах: кафетерия, барах и концертах, так сложно услышать собеседника, но с уникальной AR-гарнитурой, об этих сложностях можно забыть.

Для реализации технологии на устройстве разместили несколько микрофонов, которые улавливают посторонние звуки. Умная гарнитура отслеживает движение головы и глаз пользователя, на основе собранных данных система в реальном времени определяет, какие звуки пользователь хочет услышать. Именно их гарнитура делает более отчетливыми для слуха, а все ненужные посторонние шумы, наоборот, приглушает.

Разработчики уверены, что гаджет может быть полезен не только слабослышащим, но и обычным людям в повседневной жизни. У гарнитуры также присутствует функция “аудиоприсутствия”, которая воспроизводит реальные звуки окружающей человека среды. Так, люди со слабым слухом смогут быстрее социализироваться.

Работа над проектом продолжается и сегодня. Разработчики хотят создать функцию, которая будет менять звуки в зависимости от формы ушей пользователя, а также создавать эффект отражения звука от стен.

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