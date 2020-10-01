Facebook соединил Instagram и Messenger

Компания хочет помочь пользователям всегда оставаться на связи.

В среду, 30 сентября, Facebook объявила о том, что разработала кроссплатформенную связь между своими приложениями Messenger и Instagram, чтобы пользователи могли легче связываться друг с другом. Разработчики добавили новые функции в Direct Instagram и объединили чаты двух приложений .

Узнав, что пользователи отправляют более 100 миллиардов сообщений своим друзьям и родственникам каждый день через Messenger, компания решила привнести некоторые основные функции приложения в Instagram. Facebook обнаружила, что каждый третий человек, использовавший Messenger, отметил, что бывает сложно вспомнить, где найти предыдущий диалог. По словам разработчиков, кроссплатформенная связь между двумя приложениями нужна для того, чтобы избежать этой путаницы.

В рамках обновления компания также добавила 10 новых функций, в том числе функцию «Смотреть вместе», которая позволяет пользователям просматривать видео с друзьями на IGTV во время видеозвонка. Более того, разработчики отметили, что все звонки и сообщения могут регулироваться пользователем, а при желании они могут отказаться от обновления со слиянием двух платформ.

Вскоре, функция станет доступна по всему миру.

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