Facebook выпустила приложение для чтения рэпа – только на iOS и по инвайтам

С готовыми битами и автотюном.

Любите Facebook и рэп? Скоро эти увлечения легко будет совместить. Интернет-гигант создал приложение Bars – для опытных и начинающих рэперов.

Bars предлагает готовые биты, под которые можно начитывать текст. На ролик разрешается накладывать автотюн и другие студийные эффекты.

Пока запись ограничена одной минутой. Она публикуется в ленте и видна всем пользователям Bars. Люди оценивают, если им нравится.

Есть 3 уровня сложности. Новичкам доступен словарь с автоматически зарифмованными словами. Так проще начитывать.

Продвинутых ждет фристайл и задачки типа “8 слов в 16 тактов”. Не для рядовых поклонников.

Bars идет по стопам Clubhouse. Новинка представлена исключительно на iOS. Без айфона не обойтись. Кроме того, для регистрации нужен инвайт (приглашение от активного участника).

Придумали Bars в NPE Team – экспериментальном подразделении Facebook. На счету команды – приложение Collab для работы над совместными треками.

Источник: apple.com

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