Facebook выпустила приложение для чтения рэпа – только на iOS и по инвайтам
С готовыми битами и автотюном.
Любите Facebook и рэп? Скоро эти увлечения легко будет совместить. Интернет-гигант создал приложение Bars – для опытных и начинающих рэперов.
Bars предлагает готовые биты, под которые можно начитывать текст. На ролик разрешается накладывать автотюн и другие студийные эффекты.
Пока запись ограничена одной минутой. Она публикуется в ленте и видна всем пользователям Bars. Люди оценивают, если им нравится.
Есть 3 уровня сложности. Новичкам доступен словарь с автоматически зарифмованными словами. Так проще начитывать.
Продвинутых ждет фристайл и задачки типа “8 слов в 16 тактов”. Не для рядовых поклонников.
Bars идет по стопам Clubhouse. Новинка представлена исключительно на iOS. Без айфона не обойтись. Кроме того, для регистрации нужен инвайт (приглашение от активного участника).
Придумали Bars в NPE Team – экспериментальном подразделении Facebook. На счету команды – приложение Collab для работы над совместными треками.
Источник: apple.com
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Очередной выкак💩от Фейсбук , клон тик ток и клубхауса. Видимо Цукер совсем пал что начал заниматься таким. И рекламы напихает через месяц как в Инстаграмм и поведёт на дно где уже давно его платформы… ждём радостные воскликни блогеров ( проплаченных естественно) и припевал типа Давы с бузовой. И скоро все начнут петь… кровь 🩸 из ушей …