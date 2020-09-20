Facebook выпустит умные очки совместно с Ray-Ban

Гаджет должен выйти в следующем году.

Компания Facebook совместно с брендом оптики Ray-Ban анонсировала выход умных очков. Об этой новости сообщил Марк Цукерберг на виртуальной конференции Facebook Connect. Он отметил, что в связи с пандемией, компания старается найти наиболее удобные способы для связи с близкими людьми.

Что касается самих очков, то сообщается, что они не будут иметь встроенного дисплея, однако пользователь сможет включить функцию записи или голосового помощника. Они будут сопряжены с телефоном и оснащены особыми звуковыми функциями, которые сделают звуки более аутентичными. Кроме того, создатели работают над разработкой технологии, обеспечивающей «сверхспособности восприятия», которые автоматически отключают фоновый шум.

О других функциях умных очков пока ничего неизвестно. Их выход планируется на 2021 год. Также сообщается, что они станут прототипом очков с дополненной реальностью проекта Aria, анонсируемого Цукербергом раннее.

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