facebook заблокирован в россии

Но только в браузерах.

При попытке зайти на сайт FaceBook в России из браузера с компьютера или ноутбука теперь появляется белая страница с ошибкой. При этом FaceBook работает через приложение на мобильном устройстве или через VPN-сервисы.

При этом нам не удалось найти FaceBook в списке запрещенных Роскомнадзором сайтов. Но факт остается фактом – на большей части территории России с компьютера эта соцсеть недоступна. Почему же тогда FaceBook работает в России в приложениях? Заблокировать работу приложений сложно и даже если магазины приложений App Store и Google Play по заявке властей удалят эти приложения в России (что маловероятно), то сами приложения останутся на смартфонах пользователей.

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