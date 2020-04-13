Факт: Chrome пожирает ЦП и ОЗУ. Но что с этим делать?

Давайте разбираться.

Google Chrome — самый популярный, но самый прожорливый браузер. Каждая вкладка Chrome — это отдельный процесс, из-за чего и происходит серьезная нагрузка на процессор и оперативную память компьютера. Особенно плохо из-за этого приходится бюджетным ПК и ноутбукам, которые могут тормозить от одного лишь запущенного браузера. Что с этим делать? Подсказали надежный, но малоизвестный способ.

Сперва просто полезный совет, о котором многие не знают. Первым делом необходимо понять, не виноваты ли в излишней нагрузке на компьютер расширения, установленные в Chrome. Зачастую именно они приводят к заполнению гигабайтов оперативной памяти и расходованию немалой части ресурсов процессора на их поддержание.

Для этого нажмите в браузере Chrome сочетание клавиш Shift+Esc. Перед вами откроется «Диспетчер задач», но не Windows, а самого браузера. В нем вы можете наглядно увидеть, какие вкладки и расширения и как сильно нагружают ваш компьютер.

Внимательно изучите выдачу. Если заметите, что какое-либо из установленных приложений особенно прожорливо, то проблема заключается в нем. Старайтесь отключать его, когда в нем нет необходимости или откажитесь от него вовсе.

Теперь что касается эффективного способа уменьшения расхода ресурсов браузером. Введите в адресной строке браузера chrome://flags для перехода к списку экспериментальных функций Chrome. На открывшейся странице найдите пункт Heavy Ad Intervention и измените его статус на Enabled. После этого перезапустите Chrome.

Что делает эта функция? Для многих это может показаться неожиданным, но разработанная самой компанией Google опция отвечает за блокировку тяжелой для загрузки рекламы, встроенной в огромное число сайтов по всему интернету.

Если функция определяет, что для загрузки рекламы ей нужно сильно нагрузить компьютер, в частности, оперативную память, то такая реклама автоматически блокируется и не загружается. Как итог, тяжелая для загрузки реклама не показывается и вкладки в Chrome перестают сильно нагружать компьютер. Второй плюс тоже очевиден — вы видите меньше рекламы.

Впервые эта экспериментальная функция появилась в Chrome 80.0, который вышел несколько месяцев назад, поэтому у большинства пользователей, вероятнее всего, эта опция есть. Тем не менее, если функции нет в списке, вам достаточно обновить браузер до актуальной версии.

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