Фанаты Xiaomi назвали главное нововведение MIUI 12. Оно слизано с iOS 13

Не заметить сходство сложно.

Пользователи смартфонов Xiaomi назвали лучшее по их мнению нововведение программной оболочки MIUI 12, бета-версия которой была запущена на этой неделе. Согласно отзывам на ресурсе Reddit, больше всего владельцам смартфонов Xiaomi понравился новый «Пункт управления». Пользователям iPhone он будет до боли знаком.

Обновленный «Пункт управления» в MIUI 12 повторяет аналогичный пункт в iOS 13 и iOS 12. В разработанном Xiaomi меню идентичные кнопки управления функциями, переключатели отдельных опций и полоска регулировки громкости, только расположенная горизонтально.

Тем не менее, далеко не все пользователи смартфонов Xiaomi обратили внимание на сходство «Пунктов управления» MIUI 12 и iOS 13. Большинство пользователей назвали нововведение долгожданным и лучшим на фоне остальных новых функций MIUI 12. По словам владельцев смартфонов Xiaomi, им нравится, что теперь у них будет возможность быстрого управления функциями при помощи больших кнопок, по которым несложно попадать.

Xiaomi выпустила первую бета-версию MIUI 12 для заранее зарегистрированных пользователей из Китая на этой неделе. Финальная версия оболочки начнет распространяться между пользователями в июне.

Источник: Reddit.

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