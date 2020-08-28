ФАС потребовала от Apple перестать отклонять приложения из App Store по любой причине

Очередной выпад в сторону Apple.

Федеральная антимонопольная служба России потребовала у Apple исключить из правил App Store пункт, который позволяет компании отклонять приложения по любой причине, даже если приложение соответствует всем правилам. Компания должна выполнить требование ведомства до 30 ноября.

В ФАС заявили, что Apple злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке. Компания ограничивает разработчиков на своей платформе, подчеркнули в ведомстве.

ФАС провела расследование в отношении Apple после жалобы «Лаборатории Касперского». Ведомство выяснило, что Apple начала ограничивать приложения с функциями родительского контроля после того, как компания добавила в iOS 12 функцию «Экранное время», предоставляющую возможность учета времени использования iPhone и iPad. Также представители российского органа отметили, что в функции «Экранное время» компания использует особые возможности iOS, которые недоступны сторонним разработчикам.

Apple должна выполнить требование ФАС и изменить правила App Store до 30 ноября.

Источник: ФАС.

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