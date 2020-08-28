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ФАС потребовала от Apple перестать отклонять приложения из App Store по любой причине

28 Авг, 2020

ФАС потребовала от Apple перестать отклонять приложения из App Store по любой причине

Очередной выпад в сторону Apple.

Федеральная антимонопольная служба России потребовала у Apple исключить из правил App Store пункт, который позволяет компании отклонять приложения по любой причине, даже если приложение соответствует всем правилам. Компания должна выполнить требование ведомства до 30 ноября.

В ФАС заявили, что Apple злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке. Компания ограничивает разработчиков на своей платформе, подчеркнули в ведомстве.

ФАС провела расследование в отношении Apple после жалобы «Лаборатории Касперского». Ведомство выяснило, что Apple начала ограничивать приложения с функциями родительского контроля после того, как компания добавила в iOS 12 функцию «Экранное время», предоставляющую возможность учета времени использования iPhone и iPad. Также представители российского органа отметили, что в функции «Экранное время» компания использует особые возможности iOS, которые недоступны сторонним разработчикам.

Apple должна выполнить требование ФАС и изменить правила App Store до 30 ноября.

Источник: ФАС.

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