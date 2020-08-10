ФАС признала нарушением невозможность установки приложений на iPhone не из App Store

Ведомство запросит у Apple устранить проблему.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iPhone. Такой вердикт ведомство вынесло после проведения расследования по заявлению компании «Лаборатория Касперского».

ФАС установила, что Apple имеет долю в 100% на рынке распространения приложений для устройств на базе операционной системы iOS. Так происходит, поскольку легальная установка приложений на iPhone и iPad возможна только из одного источника — магазина приложений App Store.

Также ФАС признала Apple виновной в том, что компания оставляет за собой право не допускать в App Store любое приложение, «даже если оно соответствует всем требованиям Apple».

По результатам расследования ФАС выдаст Apple предписание об устранении нарушения. Каким конкретно способом американская компания должна исправить нарушение в российском ведомстве не уточнили.

Как отметил заместитель руководителя ФАС Алексей Доценко, крайне важно создать недискриминационные условия доступа на рынок для обеспечения конкуренции.

Источник: ФАС.

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