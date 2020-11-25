FIFA 2021 для PS5 и Xbox Series X: что в ней нового, когда выйдет?

Новый уровень FIFA 21.



Уже 4-ого декабря мы сможем купить новую FIFA 2021 для PS5 и Xbox Series X. Что в ней нового? Стоит ли покупать? Все подробности у нас. Поехали!

В этой статье мы больше говорим про поддержку PS5, но про Xbox и PC мы тоже не забудем. Итак, самое главное – это поддержка нового контроллера DualSense от PS5. Его умные триггеры и виброотклик дадут возможность по-новому почувствовать игрока на поле. Если футболист устал, то триггер будет нажиматься с трудом, как бы заставляя бить по мячу через силу. То есть в новой Фифе реализован эффект усталости спортсменов. Джойстик будет вибрировать, когда вас толкают, когда принимаете мяч головой и так далее. Это круто.

Обновлённая графика, естественно, не оставит равнодушным никого. Но не забывайте, что вам ещё нужен и отличный телевизор с поддержкой не только 4K , но и HDR. Вообще PS5 начала поддерживать 8K-телевизоры, но их нет ещё ни у кого, так что это задел на будущее, чем полезное решение 2020-ого.

Ещё интересно, что до запуска игры нужно ждать менее 2-ух секунд, а порой ожидание 5-10 секунд даётся очень трудно, мы это знаем. Когда игра начнётся, то вас поразят стадионы – детализация максимальная, передано даже освещение на них. А деформация мяча при ударе, а игра мышц футболиста? Да это всё будет более зрелищно, чем футбол по ТВ.

На Xbox Series X будет всё то же самое в плане графики и усталости игроков. PS5 выигрывает благодаря своему новому контроллеру с умными триггерами.

Но мы с вами помним, что 6 октября 2020-ого вышла оригинальная FIFA 2021 для PS4, Xbox S/X и PC. Благодаря обратной совместимости вы можете играть в версии для PS4 и Xbox S/X но новых консолях. Но тогда у вас не будет более крутой графики и поддержки новых фишек, о которых я говорил выше.

А вот обладателей PC вообще обделили. Никакой игры мышц и деформации мяча увидеть не получится. Настройки графики для PC специально занижены, чтобы играть могло как можно большее количество поклонников FIFA, даже на средних компьютерах.

Как вы считаете, стоят эти обновления новый консолей с почти бесконечной мощностью? Я думаю, что да.

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