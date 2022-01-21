Фильм «Возвращение», который полностью снят на iPhone 13 Pro

Смотрим!

На официальном YouTube-канале Apple опубликован фильм «Возвращение», с которым может ознакомиться любой желающий. Он полностью снят на Айфон 13 Про.

Вот сам фильм.



А вот документальная лента о его создании.

И то, и другое видео весьма интересны.



Сама картина посвящена актеру, который получил травму во время съемок и решает вместе с папой создать свой собственную научно-фантастическую ленту. Это 23-минутный короткометражный фильм.

Сначала его сняли на айфон, используя различные эффекты и фишки режим Cinema Mode.

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