Фильму “Мулан” объявили бойкот

Фильм стали бойкотировать по всему миру из-за поддерживающей полицию Гонконга актрисы Лю Ифей.

Сегодня активисты по всему миру призывают зрителей не ходить в кинотеатры на сеансы фильма “Мулан”. Все из-за того, что исполнительница главной роли Лю Ифей в публичном пространстве призналась в поддержке полиции Гонконга. На это сразу же отреагировали лидеры протестов. Один из них, Джошуа Вонг запустил в социальных сетях хэштег #BoycottMulan, который получил широкое распространение в Таиланде, Гонконге и Тайване.

Активисты обвиняют актрису в поддержке жестокости и насилия со стороны полицейских в отношении протестующих. Могла ли Лю Ифей стать очередной заложницей западной толерантности? Решать Вам.

Однако очередной скандал, связанный с кинолентой, не пошел картине на пользу. Дату официального дебюта фильма из-за пандемии переносили дважды. В итоге премьера состоялась 4 сентября на онлайн платформе Disney+. Сегодня посмотреть фильм на стриминговой платформе можно в США, Новой Зеландии, Австралии и Канаде за 29,99 долларов.

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