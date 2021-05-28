Финальную iOS 14.6 сравнили по скорости с iOS 14.5.1, а также провели тесты автономности

Какая iOS лучше?

На этой неделе Apple наконец-то выпустила финальную версию iOS 14.6. Это достаточно важное обновление. Тут и новые фишки, а также исправление багов, а еще повышение производительности. Насколько она быстрее iOS 14.5.1? Выясним, прибегнув к помощи канала iAppleBytes.

Причем сразу на нескольких айфонах. Включая старенькие. Речь идет об iPhone SE первого поколения, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR и iPhone 11. Смотрим:



Да, тут идет речь о версии Release Candidate, но разницы нет. Все айфоны стали работать быстрее. Включая древние iPhone 6s и iPhone SE, а также свежие iPhone 11 и iPhone SE (2020).

А теперь посмотрим на тест автономности:



А вот тут все печально… Ситуация изменилась, но только к худшему.

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