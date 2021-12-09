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Find N – новый складной смартфон с интересными фишками. Характеристики, фото, дата выхода и цена

9 Дек, 2021

Find N – новый складной смартфон с интересными фишками. Характеристики, фото, дата выхода и цена

Первый складной смартфон компании OPPO.

9 декабря 2021 был анонсирован первых складывающийся смартфон от OPPO. Его официальная презентация пройдет 15 декабря на конференции INNO DAY 2021. А мы поделимся тем, что уже известно об этом красавчике.

OPPO Find N

 

В OPPO утверждают, что складной смартфон Find N разрабатывался внутри компании целых долгих 4 года. И что же в результате получилось?

 

Find N раскрывается и закрывается ровно посередине как книжка по аналогии с самсунговским Galaxy Z Fold 3.

Официально все характеристики Find N будут раскрыты 15 декабря, поэтому приведем лишь слухи, которыми полнится Интернет.

Характеристики Find N (слухи, которые недалеки от истины)

  • Внутренний основной безрамочный 8-дюймовый 2K OLED дисплей (в развернутом состоянии) с частотой 120 Гц.
  • Внешний дополнительный дисплей (доступен при сложенном смартфоне) с диагональю 6,5 дюймов с частотой 60 Гц.
  • Процессор: 8-ми ядерный Qualcomm Snapdragon 888.
  • Камеры: задняя камера 50 Мп с сенсором от Sony IMX766, 16 Мп камера с сенсором IMX481, 13 Мп камера от Samsung S5K3M5 с матричным дизайном и фронтальная камера на 32 Мп.
  • Быстрая зарядка на 65 Вт.
  • Датчик отпечатка пальцев в боковой кнопке включения/выключения питания.
  • Емкость аккумулятора: 4500 мА/ч.

Find N в сложенном положении

Цена Find N (слухи)

Ориентировочная цена будет 1500 долларов.

Через неделю 15 декабря узнаем всю правду!

Дата выхода Find N в России

Вот это пока действительно неизвестно и даже слухов по этому поводу нет. Как только будет известна дата выхода складного смарта Find N – мы обновим эту тему.

OPPO Find N

У нас будет возможность покрутить в руках Find N еще до официальной презентации и 15 декабря мы опубликуем короткий, но емкий обзор Find N – наше первое впечатление о складном смартфоне OPPO с фото и видео.

Осталось добавить, что смартфон Find N продвигается под слоганом “Designed for Find”, что можно красиво перевести на русский, как “создан для открытий”.

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