Find N – новый складной смартфон с интересными фишками. Характеристики, фото, дата выхода и цена

Первый складной смартфон компании OPPO.

9 декабря 2021 был анонсирован первых складывающийся смартфон от OPPO. Его официальная презентация пройдет 15 декабря на конференции INNO DAY 2021. А мы поделимся тем, что уже известно об этом красавчике.

В OPPO утверждают, что складной смартфон Find N разрабатывался внутри компании целых долгих 4 года. И что же в результате получилось?

Find N раскрывается и закрывается ровно посередине как книжка по аналогии с самсунговским Galaxy Z Fold 3.

Официально все характеристики Find N будут раскрыты 15 декабря, поэтому приведем лишь слухи, которыми полнится Интернет.

Характеристики Find N (слухи, которые недалеки от истины)

Внутренний основной безрамочный 8-дюймовый 2K OLED дисплей (в развернутом состоянии) с частотой 120 Гц.

Внешний дополнительный дисплей (доступен при сложенном смартфоне) с диагональю 6,5 дюймов с частотой 60 Гц.

Процессор: 8-ми ядерный Qualcomm Snapdragon 888.

Камеры: задняя камера 50 Мп с сенсором от Sony IMX766, 16 Мп камера с сенсором IMX481, 13 Мп камера от Samsung S5K3M5 с матричным дизайном и фронтальная камера на 32 Мп.

Быстрая зарядка на 65 Вт.

Датчик отпечатка пальцев в боковой кнопке включения/выключения питания.

Емкость аккумулятора: 4500 мА/ч.

Цена Find N (слухи)

Ориентировочная цена будет 1500 долларов.

Через неделю 15 декабря узнаем всю правду!

Дата выхода Find N в России

Вот это пока действительно неизвестно и даже слухов по этому поводу нет. Как только будет известна дата выхода складного смарта Find N – мы обновим эту тему.

У нас будет возможность покрутить в руках Find N еще до официальной презентации и 15 декабря мы опубликуем короткий, но емкий обзор Find N – наше первое впечатление о складном смартфоне OPPO с фото и видео.

Осталось добавить, что смартфон Find N продвигается под слоганом “Designed for Find”, что можно красиво перевести на русский, как “создан для открытий”.

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