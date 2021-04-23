Фиолетовые iPhone 12 и iPhone 12 mini уже можно заказать в России

Айфоны, которые узнают вас в маске.

В России уже можно заказать новые фиолетовые (или сиреневые, кому и как больше нравится) айфоны. Напомним, что 20 апреля Apple представила новую расцветку iPhone 12 и iPhone 12 mini. Эти девайсы смогут похвастаться предустановленной iOS 14.5 и смогут из коробки узнавать пользователей в маске (часы Apple Watch не потребуются).

Цены? Такие же, как и на все остальные iPhone 12 и iPhone 12 mini. В случае с iPhone 12 это минимум 79 990 рублей. Компактный двенадцатый айфон обойдется в 69 990 рублей в самой простой версии.

Как вам такой цвет?

Фиолетовый iPhone 12 на фото

Портал ITHome показал фиолетовый Айфон 12 со всех сторон.

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