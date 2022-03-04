Фиолетовый iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max? Да, вероятно, уже скоро
Премиальные фиолетовые айфоны.
Компания Apple, как утверждает китайский портал MyDrivers, планирует выпустить Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс в сиреневой расцветке (или фиолетовой, как кому больше нравится называть этот цвет).
Когда? Уже весной. Цвет будет не таким, как у прошлогоднего Айфон 12. Обещают более яркий и насыщенный оттенок. В остальном же, никаких изменений. Все то же матовое стекло сзади, все такая же рамка.
Цены? Тоже меняться не станут. Но для нас в РФ это уже вряд ли имеет значение…
Полезно знать:
- re:Store открылись, но цены не радуют, iPhone 13 Pro стоит от 150 000 рублей, а топовый iPhone 13 Pro Max на 1 ТБ — 240 000
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