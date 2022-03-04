Фиолетовый iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max? Да, вероятно, уже скоро

Премиальные фиолетовые айфоны.

Компания Apple, как утверждает китайский портал MyDrivers, планирует выпустить Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс в сиреневой расцветке (или фиолетовой, как кому больше нравится называть этот цвет).

Когда? Уже весной. Цвет будет не таким, как у прошлогоднего Айфон 12. Обещают более яркий и насыщенный оттенок. В остальном же, никаких изменений. Все то же матовое стекло сзади, все такая же рамка.

Цены? Тоже меняться не станут. Но для нас в РФ это уже вряд ли имеет значение…

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