Firefox 89 вышел — что нового?
Долгожданное обновление.
Наконец-то вышло обновление браузера Mozilla Firefox за номером 89. Одно из важнейших нововведений — добавление нового интерфейса под названием Proton. По словам девелоперов, он более простой и удобный.
А что еще?
- Продвинутая интеграция с macOS. На маках Firefox стал работать лучше.
- Браузер стал безопаснее.
- Упрощение панели инструментов.
- Округлый дизайн вкладок.
- Доработанная анимация на macOS.
- Масштабирование нового поколения (включатся тогда, когда вы касаетесь трекпада или дисплея двумя пальцами).
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