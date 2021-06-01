Firefox 89 вышел — что нового?

Долгожданное обновление.

Наконец-то вышло обновление браузера Mozilla Firefox за номером 89. Одно из важнейших нововведений — добавление нового интерфейса под названием Proton. По словам девелоперов, он более простой и удобный.

А что еще?

Продвинутая интеграция с macOS . На маках Firefox стал работать лучше.

. На маках Firefox стал работать лучше. Браузер стал безопаснее.

Упрощение панели инструментов.

Округлый дизайн вкладок.

Доработанная анимация на macOS.

Масштабирование нового поколения (включатся тогда, когда вы касаетесь трекпада или дисплея двумя пальцами).

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