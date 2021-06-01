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Firefox 89 вышел — что нового?

1 Июн, 2021

Firefox 89 вышел — что нового?

Долгожданное обновление.

Наконец-то вышло обновление браузера Mozilla Firefox за номером 89. Одно из важнейших нововведений — добавление нового интерфейса под названием Proton. По словам девелоперов, он более простой и удобный.

А что еще?

  • Продвинутая интеграция с macOS. На маках Firefox стал работать лучше.
  • Браузер стал безопаснее.
  • Упрощение панели инструментов.
  • Округлый дизайн вкладок.
  • Доработанная анимация на macOS.
  • Масштабирование нового поколения (включатся тогда, когда вы касаетесь трекпада или дисплея двумя пальцами).

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