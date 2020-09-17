FIXAR 007 – российский беспилотник, уже поступил в продажу

Его уже ждут в Канаде и это только начало.

Новый летательный аппарат FIXAR 007 – самолет вертикального взлета и посадки.

Как утверждает компания FIXAR, дрон выполняет полетное задание автономно, используя разработанные специалистами алгоритмы автопилота и наземной станции управления.

Беспилотник может летать 60 минут на одном заряде батареи, перевозить грузы до 2 кг и развивать скорость до 120 км/ч. Он не замерзнет в -30 и выдержит жару до +60.

Если вдруг fixar 007 потеряет связь с навигационным спутником, то просто вернется “домой” на место отправления.

Совсем скоро начнутся поставки в Канаду, где дрон уже прошел регистрацию в Министерстве транспорта и получил разрешение на эксплуатацию. FIXAR планирует экспортировать новый аппарат в СНГ, ЕС, Африку и Юго-Восточную Азию.

Fixar 007 не собирается становится “почтовым голубем”. Область его применения гораздо шире. Это аэрофотосъемка, геодезия и маркшейдерия, энергетика, мониторинг, сельское и лесное хозяйство, нефтегазовый сектор, лазерное сканирование, безопасность, доставка, анти-дрон (перехват дронов нарушителей).

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