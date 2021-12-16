Новости

Флагман с гибким дисплеем OPPO Find N в наших руках на видео

16 Дек, 2021

Флагман с гибким дисплеем OPPO Find N в наших руках на видео

Смотрим! Мы старались.

Фотографии OPPO Find N мы вам показали. Со всех сторон. Теперь же продемонстрируем устройство на видео. Благо гаджет вышел весьма интересный. Конкурент Samsung Galaxy Z Fold 3, только значительно дешевле.

Итак, поехали.

Листаем главную страницу нашего сайта на OPPO Find N в полуразвернутом виде:

 
А здесь показываем смартфон с разных сторон:

 
OPPO Find N в закрытом состоянии со всех сторон:

 

 
Вот камера устройства:

 
А это его стильная упаковка:

 
Почитаем еще об OPPO Find N:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий