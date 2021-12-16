Флагман с гибким дисплеем OPPO Find N в наших руках на видео
Смотрим! Мы старались.
Фотографии OPPO Find N мы вам показали. Со всех сторон. Теперь же продемонстрируем устройство на видео. Благо гаджет вышел весьма интересный. Конкурент Samsung Galaxy Z Fold 3, только значительно дешевле.
Итак, поехали.
Листаем главную страницу нашего сайта на OPPO Find N в полуразвернутом виде:
А здесь показываем смартфон с разных сторон:
OPPO Find N в закрытом состоянии со всех сторон:
Вот камера устройства:
А это его стильная упаковка:
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