Флагман с гибким дисплеем OPPO Find N в наших руках на видео

Смотрим! Мы старались.

Фотографии OPPO Find N мы вам показали. Со всех сторон. Теперь же продемонстрируем устройство на видео. Благо гаджет вышел весьма интересный. Конкурент Samsung Galaxy Z Fold 3, только значительно дешевле.

Итак, поехали.

Листаем главную страницу нашего сайта на OPPO Find N в полуразвернутом виде:



А здесь показываем смартфон с разных сторон:



OPPO Find N в закрытом состоянии со всех сторон:



Вот камера устройства:



А это его стильная упаковка:



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