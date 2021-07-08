Флагман Xiaomi Mi 11 Ultra в режиме Super Power Saver проработает 14 дней
Невероятно.
Компания Xiaomi выпустила для своего флагманского смартфона апдейт за номером V12.5.10.0.RKACNXM. Что он дает? Позволяет включить режим Super Power Saver mode, так называемый режим Супер Автономности. Включив его, пользователь вправе рассчитывать на 14 дней работы устройства. Айфоны так не умеют.
В Super Power Saver mode большинство функций Xiaomi Mi 11 Ultra отключаются. Фронтальный дисплей также гаснет. Остается только компактный задний дисплей. В этом режиме можно только звонить, принимать звонки, смотреть время, сверяться с оставшимся зарядом аккумулятора.
Полезная штука, если вы не хотите остаться без связи, а зарядки рядом нет.
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