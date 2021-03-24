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Флагманские Apple AirPods Pro за 10 000 рублей — восстановленные наушники рекордно подешевели

24 Мар, 2021

Флагманские Apple AirPods Pro за 10 000 рублей — восстановленные наушники рекордно подешевели

Вот так скидка.

Мечтали о премиальных AirPods Pro, но зеленая душила, не позволяя выкладывать столько денег за всего лишь наушники. «Вон, в магазине почти такие же, но за тысячу», — твердила вам бабушка/мама/жена. Но сейчас наше время пришло. Восстановленные TWS-наушники не боитесь (не стоит, правда)? Тогда AirPods Pro можно взять со скидкой в 90 баксов!

Apple AirPods Pro 2

Но есть и плохая новость… Это не у нас.

Флагманские AirPods Pro с шумоподавлением отдают на Best Buy всего 160 долларов. Да, речь о восстановленном варианте с 90-дневной гарантией. Но ничего страшного. А когда же у нас появятся предложения на AirPods Pro за 10 000 рублей. Кто знает. Очень ждем и надеемся.

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